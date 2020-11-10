Вдове Шона Коннери грозит тюрьма и штраф в $28 млн

Вдове шотландского актера Шона Коннери, который скончался 31 октября в возрасте 90 лет, Мишелин Рокбрюн, грозит тюремное заключение и штраф в размере почти $28 млн за "налоговое мошенничество" в Испании.

Как сообщает издание The Sun, власти Испании заявляют, что в 1999 году Коннери и Рокбрюн продали свою виллу в городе Марбелья на 10 миллионов долларов дороже, чем значилось в официальных документах. Отмечается, что финансами тогда занималась именно Мишелин.

Кроме того, звездных супругов подозревали в сговоре с мэрией Марбельи. Ведь на месте проданного особняка был построен жилой комплекс на 70 квартир, но разрешение было получено только на пять квартир. Следствие предполагает, что городская администрация отмывала деньги и незаконно допустила строительство, в то время как казна города недополучила значительную сумму в качестве налогов.

Мишелин Рокбрюн и Шон Коннери thesun.co.uk

В 2014 году с Шона Коннери были сняты все обвинения, однако к его жене у следователей еще остаются вопросы. Отмечается, что в ближайшее время 91-летняя Мишелин получит очередную повестку в суд. Ей уже дважды посылали официальные уведомления, однако ответа не получили. Мишелин все обвинения в свой адрес отрицает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известную советскую актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина заподозрили в причастности к мошенничеству с имуществом народного артиста СССР Алексея Баталова. На них открыли уголовное дело.