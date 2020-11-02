Вдова умершего Шона Коннери назвала причину его смерти

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Вдова умершего Шона Коннери назвала причину его смерти

31 октября умер шотландский актер Шон Коннери, который известный благодаря роли Джеймса Бонда. Вдова покойного Мишелин Рокбрюн рассказала подробности о его последних днях и назвала причину смерти.

Пара вместе прожила 45 лет. По словам Мишелин, ее муж страдал от болезни Альцгеймера, пишет The Daily Mail.

Как оказалось, у актера была деменция, поэтому жить ему приходилось сложно.

"Для него это не была жизнь. В последнее время он не мог нормально выражать свои мысли. По крайней мере, он умер во сне, и это было тихо. Я была с ним все время, а он просто ушел. Это было то, чего он хотел", – рассказала вдова Шона.

Шон Коннери и Мишелин Рокбрюн

Также она сообщила, что вместе с супругом они прожили прекрасную жизнь. Для нее Шон Коннери был идеалом.

"Он был идеалом мужчины. Без него будет очень сложно, я знаю это. Но это не могло продолжаться вечно", – добавила Рокбрюн.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 66 году жизни скончался украинский актер и режиссер Александр Немченко, который стал известен благодаря фильму Леонида Быкова "В бой идут одни "старики"".

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