Вдова Скрябина рассказала о последнем дне рождении певца. Видео

Вдова украинского музыканта Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Светлана Бабийчук рассказала, как артист отпраздновал свой последний день рождения.

По ее словам, празднование 46-летия музыканта проходило в их доме, где собралось много друзей. Они развлекались под любимую музыку Скрябина – хиты 90-х – до самого утра. Вдова артиста отметила, что до сих пор удивляется, как в тот вечер обошлось без жалоб и претензий соседей. Об этом она сообщила в интервью для программы "Світське життя" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Кто в этот день звонил его поздравлять, все были у нас дома. Только калитка открывалась, заходили какие-то люди, я даже до сих пор не знаю, кто они, и это был действительно праздник. Все закончилось утром. Играла его любимая музыка 90-х, но без претензий соседей было", – рассказала Светлана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.