Вдова Кобзона заразилась коронавирусом и попала в больницу – СМИ

Дарья Дурова Люди 00:32, 21.06.2020

Вдова российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон якобы заразилась CОVID-19.

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69-летняя женщина была доставлена в госпиталь Лапино в Московской области. Об этом сообщил Starhit со ссылкой на свои источники.

"Сейчас она под наблюдением у Марка Курцера", – процитировало издание источник из больницы.

При этом родные Кобзон не понимают, где она смогла заразиться, поскольку вдову певца оберегали от инфекции. По данным журналистов, семья следила, чтобы женщина не выходила из дома.

Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет.

Нелли Кобзон.
Starhit

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Песков, который переболел коронавирусной инфекцией, сообщил, что выработал антитела к COVID-19. Спикер главы РФ сказал, что чувствует себя хорошо.

Пресс-секретарь Путина также пожелал первой леди Украины Елене Зеленской скорейшего выздоровления от CОVID-19.

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