Вдова Кобзона оказалась в центре скандала из-за многомиллионных долгов

На вдову советского и российского певца Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года, 69-летнюю Нелли подали в суд должники артиста.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Нелли и Иосиф Кобзон aif.ru

Так, сообщается, чтобы не отдавать долг в размере 18 млн рублей должники подали в суд на Нелли.

Известно, что в 2009 году экс-помощник певца в Госдуме Ефим Петров и его супруга, художница Елена Флерова, одолжили у Кобзона 300 тысяч долларов на открытие музея Флеровой в Германии. Однако в итоге музей не открыли и деньги не вернули. Тогда певец взял в залог 141 картину. Кроме того, тогда же Чертановский суд арестовал три шкатулки и 337 картин Флеровой в качестве обеспечительного имущества по иску.

Иосиф и Нелли Кобзон КП

Однако теперь Флерова подала ответный иск: из-за того, что никто из наследников не подавал заявление о правоприемстве, женщина потребовала вернуть ей картины со шкатулками.

Нелли и Иосиф Кобзон publy.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь покойного российского певца Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон рассказала, что перед смертью он сделал ей подарок.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.