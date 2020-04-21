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21 апреля • обновлено в 13:11
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Вдова Кобзона оказалась в центре скандала из-за многомиллионных долгов

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На вдову советского и российского певца Иосифа Кобзона, который умер в августе 2018 года, 69-летнюю Нелли подали в суд должники артиста.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Нелли и Иосиф Кобзон

Нелли и Иосиф Кобзон

aif.ru

Так, сообщается, чтобы не отдавать долг в размере 18 млн рублей должники подали в суд на Нелли.

Известно, что в 2009 году экс-помощник певца в Госдуме Ефим Петров и его супруга, художница Елена Флерова, одолжили у Кобзона 300 тысяч долларов на открытие музея Флеровой в Германии. Однако в итоге музей не открыли и деньги не вернули. Тогда певец взял в залог 141 картину. Кроме того, тогда же Чертановский суд арестовал три шкатулки и 337 картин Флеровой в качестве обеспечительного имущества по иску.

Иосиф и Нелли Кобзон

Иосиф и Нелли Кобзон

КП

Однако теперь Флерова подала ответный иск: из-за того, что никто из наследников не подавал заявление о правоприемстве, женщина потребовала вернуть ей картины со шкатулками.

Нелли и Иосиф Кобзон

Нелли и Иосиф Кобзон

publy.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дочь покойного российского певца Иосифа Кобзона Наталья Раппопорт-Кобзон рассказала, что перед смертью он сделал ей подарок.

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Автор
Анна Михно
Персона
Иосиф Кобзон
Место
Россия
Тег
Новости России
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