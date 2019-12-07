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7 декабря • обновлено в 09:49
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"Вау, яйца!" Брежнева устроила секс-шоу в Comedy Club. Видео

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Украинская певица Вера Брежнева, которая уже давно живет и работает в Москве, выступила в качестве стендап-комика в Comedy Club.

Она устроила целое эротическое шоу, упомянув о том, что ее воспринимают, как сексуальный объект, который должен вызывать желание (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Я – обычный нормальный человек, я женщина в первую очередь. Я по утрам хожу в магазин за овощами. Вот я прихожу в Ашан, мне нужны овощи. Я беру баклажан, смотрю – нормальный, не гнилой, кладу в корзину. Но люди почему-то думаю, что я хожу в магазин именно так: "о, баклажан". А потом: "вау, яйца", – сказала она, схватившись за грудь.

Вера Брежнева устроила эротический перформанс на Comedy

Вера Брежнева устроила эротический перформанс на Comedy

Кадр из видео

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Брежнева добавила, что потом, по мнению поклонников, она соблазнительно растягивается на ленте с продуктами, когда подходит к кассиру.

Вера Брежнева растянулась на полу

Вера Брежнева растянулась на полу

Кадр из видео

"Привет, кассир Тимофей. Ну что, не ожидал увидеть на ленте Веру Брежневу?! Если что, пакет не нужен. В пакете ощущения не те", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мужа Брежневой Константина Меладзе заподозрили в романе с солисткой группы "Виа Гра" Эрикой Герцег. Вера отреагировала на слухи.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Вера Брежнева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес видео Comedy Club
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