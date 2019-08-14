"Вау, лютая!" Жена Харламова без одежды возбудила сеть

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус продемонстрировала гибкость и силу без одежды.
Она приняла сложную позу на руках, балансируя на камнях в купальнике. Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.
Асмус
instagram/asmuskristina
"Время удерживать камни", – подписала супруга Харламова, вызвав этим кадром ажиотаж среди многочисленных поклонников.
В комментариях все были в восторге от силы рук Асмус, которая в прошлом занималась спортивной гимнастикой.
"Ого", "Вау", "Вот это да", "Потрясающе", "Офигеть", "Лютая", "Бульдог пусть повторит", "Очень круто", "Это очень непростой элемент. Я знаю, дочка занимается акробатикой и аэробикой", – отреагировали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.
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