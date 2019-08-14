Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Вау, лютая!" Жена Харламова без одежды возбудила сеть

Читать материал на украинском

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" и супруга популярного комика Гарика Харламова Кристина Асмус продемонстрировала гибкость и силу без одежды.

Она приняла сложную позу на руках, балансируя на камнях в купальнике. Соответствующее фото звезда опубликовала в Instagram.

Асмус

Асмус

instagram/asmuskristina

"Время удерживать камни", – подписала супруга Харламова, вызвав этим кадром ажиотаж среди многочисленных поклонников.

Новости
Кара Делевинь снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

В комментариях все были в восторге от силы рук Асмус, которая в прошлом занималась спортивной гимнастикой.

"Ого", "Вау", "Вот это да", "Потрясающе", "Офигеть", "Лютая", "Бульдог пусть повторит", "Очень круто", "Это очень непростой элемент. Я знаю, дочка занимается акробатикой и аэробикой", – отреагировали пользователи.

"Вау, лютая!" Жена Харламова без одежды возбудила сеть
"Вау, лютая!" Жена Харламова без одежды возбудила сеть
"Вау, лютая!" Жена Харламова без одежды возбудила сеть
"Вау, лютая!" Жена Харламова без одежды возбудила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асмус взбудоражила сеть пикантным снимком, на котором она без одежды позировали в ванной.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Персона
Кристина Асмус
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...