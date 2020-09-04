Василий Стус умер в лагере СССР 35 лет назад: почему его "дело" не дает покоя историкам

Ровно 35 лет назад, в ночь на 4 сентября 1985 года, украинский поэт, диссидент Василий Стус умер в советском лагере в Пермском крае России.

За несколько дней до этого, 28 августа, украинца отправили в карцер за то, что читая книгу в камере, он якобы облокотился на нары. В знак протеста Стус объявил бессрочное сухое голодание. Погиб поэт, по официальной версии, от остановки сердца, по неофициальной, – от переохлаждения. К 35-летию смерти поэта OBOZREVATEL рассказывает, почему суд над Стусом до сих пор не дает покоя историкам.

Василий Стус начал писать стихи во время учебы в Донецком пединституте и службы в армии. Его первая поэзия появилась в 1959 году в "Литературной Украине".

В сентябре 1965 года Стус принял участие в акции протеста возле кинотеатра "Украина" в Киеве. Он и Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Юрий Бадзьо призвали общество осудить аресты украинской интеллигенции. За участие в этой акции его отчислили из аспирантуры, за ним начало следить КГБ.

Василий Стус (второй слева) во Львове на Рождество, 1972 год Фото: "Радио Свобода"

Несмотря на похвальные рецензии, ни одно из двух первых собраний поэта ("Круговерть" и "Зимние деревья") не были напечатаны.

В январе 1972 года Василий Стус был впервые арестован. Около 9 месяцев поэт находился в следственном изоляторе, затем отбывал наказание в лагерях Мордовии и Магадана.

Стихотворения, которые Стус писал в лагерях, у него отбирали и уничтожали, лишь некоторые из них сохранились в письмах к жене. Вернувшись осенью 1979 года в Киев, присоединился к Хельсинскому правозащитному союзу.

Василий Стус был впервые арестован в 1972 году Фото: istpravda.com.ua

Здоровье Стуса было подорвано, но несмотря на это он трудился рабочим на фабриках и заводах. В мае 1980 года поэт был арестован во второй раз, причем был признан особо опасным рецидивистом.

Суд над Василием Стусом проходил за закрытыми дверьми. В нарушение процедуры он был лишен последнего слова и удален из зала суда; приговор был зачитан в его отсутствие: 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.

В лагере "Пермь-36" Стус продолжал писать и переводить. В 1983 году администрация лагеря запретила ему присылать стихи и переводы в письмам родным.

Василий Стус в ссылке продолжал писать и переводить Фото: Wikipedia

В знак протеста против жестокого обращения лагерной администрации с политзаключенными он несколько раз объявлял голодание. В январе 1983 года был брошен в камеру-одиночку.

28 августа 1985 года Стуса отправили в карцер за то, что якобы он, читая книгу в камере, облокотился на нары (хотя это и не нарушение режима; официальная причина, по свидетельству сокамерников, была клеветой). В знак протеста он объявил бессрочное сухое голодание.

Василий Стус умер в карцере 4 сентября 1985 года Фото: Украинский институт национальной памяти

Василий Стус, фото из уголовного дела, 1980 год Фото: архив СБУ

В ночь на 4 сентября 1985 года Василий Стус умер, по официальной версии, от остановки сердца, по неофициальной, – от переохлаждения. Он был похоронен на лагерном кладбище, но в 1989 году вместе с собратьями – Юрием Литвиным и Алексеем Тихим – был перезахоронен на Байковом кладбище в Киеве.

В последние годы дело Василия Стуса ожило вновь. Так, отчасти поводом для этого стала книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", вышедшая в 2019 году.

Книга "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" Фото: "Радио Свобода"

Издание стало резонансным – впервые книга под одной обложкой содержала такое количество документов из бывшего архива КГБ – протоколы судебных заседаний, обысков, допросов. Также в нее включены показания свидетелей, воспоминания друзей и письма поэта из тюрьмы.

Как известно, в 1990 году Постановлением Пленума Верховного Суда УССР и Решением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда УССР Василий Стус был посмертно реабилитирован. В 2005 году Стусу было посмертно присвоено звание Герой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве состоялась презентация фильма "Запрещенный" к годовщине смерти поэта и диссидента Василия Стуса.

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