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Василий Стус умер в лагере СССР 35 лет назад: почему его "дело" не дает покоя историкам

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Люди
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Василий Стус во время первого ареста, 1972 год

Василий Стус во время первого ареста, 1972 год. Фото: Украинский институт национальной памяти

Ровно 35 лет назад, в ночь на 4 сентября 1985 года, украинский поэт, диссидент Василий Стус умер в советском лагере в Пермском крае России.

За несколько дней до этого, 28 августа, украинца отправили в карцер за то, что читая книгу в камере, он якобы облокотился на нары. В знак протеста Стус объявил бессрочное сухое голодание. Погиб поэт, по официальной версии, от остановки сердца, по неофициальной, – от переохлаждения. К 35-летию смерти поэта OBOZREVATEL рассказывает, почему суд над Стусом до сих пор не дает покоя историкам.

Василий Стус начал писать стихи во время учебы в Донецком пединституте и службы в армии. Его первая поэзия появилась в 1959 году в "Литературной Украине".

В сентябре 1965 года Стус принял участие в акции протеста возле кинотеатра "Украина" в Киеве. Он и Иван Дзюба, Вячеслав Чорновил, Юрий Бадзьо призвали общество осудить аресты украинской интеллигенции. За участие в этой акции его отчислили из аспирантуры, за ним начало следить КГБ.

Василий Стус (второй слева) во Львове на Рождество, 1972 год

Василий Стус (второй слева) во Львове на Рождество, 1972 год Фото: "Радио Свобода"

Несмотря на похвальные рецензии, ни одно из двух первых собраний поэта ("Круговерть" и "Зимние деревья") не были напечатаны.

В январе 1972 года Василий Стус был впервые арестован. Около 9 месяцев поэт находился в следственном изоляторе, затем отбывал наказание в лагерях Мордовии и Магадана.

Стихотворения, которые Стус писал в лагерях, у него отбирали и уничтожали, лишь некоторые из них сохранились в письмах к жене. Вернувшись осенью 1979 года в Киев, присоединился к Хельсинскому правозащитному союзу.

Василий Стус был впервые арестован в 1972 году

Василий Стус был впервые арестован в 1972 году Фото: istpravda.com.ua

Здоровье Стуса было подорвано, но несмотря на это он трудился рабочим на фабриках и заводах. В мае 1980 года поэт был арестован во второй раз, причем был признан особо опасным рецидивистом.

Суд над Василием Стусом проходил за закрытыми дверьми. В нарушение процедуры он был лишен последнего слова и удален из зала суда; приговор был зачитан в его отсутствие: 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.

В лагере "Пермь-36" Стус продолжал писать и переводить. В 1983 году администрация лагеря запретила ему присылать стихи и переводы в письмам родным.

Василий Стус в ссылке продолжал писать и переводить

Василий Стус в ссылке продолжал писать и переводить Фото: Wikipedia

В знак протеста против жестокого обращения лагерной администрации с политзаключенными он несколько раз объявлял голодание. В январе 1983 года был брошен в камеру-одиночку.

28 августа 1985 года Стуса отправили в карцер за то, что якобы он, читая книгу в камере, облокотился на нары (хотя это и не нарушение режима; официальная причина, по свидетельству сокамерников, была клеветой). В знак протеста он объявил бессрочное сухое голодание.

Василий Стус умер в карцере 4 сентября 1985 года

Василий Стус умер в карцере 4 сентября 1985 года Фото: Украинский институт национальной памяти

Василий Стус, фото из уголовного дела, 1980 год

Василий Стус, фото из уголовного дела, 1980 год Фото: архив СБУ

В ночь на 4 сентября 1985 года Василий Стус умер, по официальной версии, от остановки сердца, по неофициальной, – от переохлаждения. Он был похоронен на лагерном кладбище, но в 1989 году вместе с собратьями – Юрием Литвиным и Алексеем Тихим – был перезахоронен на Байковом кладбище в Киеве.

В последние годы дело Василия Стуса ожило вновь. Так, отчасти поводом для этого стала книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР", вышедшая в 2019 году.

Книга "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР"

Книга "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР" Фото: "Радио Свобода"

Издание стало резонансным – впервые книга под одной обложкой содержала такое количество документов из бывшего архива КГБ – протоколы судебных заседаний, обысков, допросов. Также в нее включены показания свидетелей, воспоминания друзей и письма поэта из тюрьмы.

Как известно, в 1990 году Постановлением Пленума Верховного Суда УССР и Решением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда УССР Василий Стус был посмертно реабилитирован. В 2005 году Стусу было посмертно присвоено звание Герой Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве состоялась презентация фильма "Запрещенный" к годовщине смерти поэта и диссидента Василия Стуса.

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