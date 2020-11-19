Василий Стус был перезахоронен в Киеве 31 год назад. Исторические фото

Ровно 31 год назад, 19 ноября 1989 года, в Киеве на Байковом кладбище были перезахоронены украинский поэт, политзаключенный Василий Стус и его собратья Юрий Литвин и Алексей Тихий.

Стус умер в ночь на 4 сентября 1985 года в карцере лагеря "Пермь-36". По официальным данным, причиной смерти была остановка сердца, по неофициальным, – переохлаждение. Он был похоронен на лагерном кладбище.

Василий Стус умер в ночь на 4 сентября 1985 года Сергей Марченко

В СССР пытались скрыть смерть Стуса – жене поэта даже не вернули его вещи. Только в ноябре 1989 года, благодаря ходатайству родных и единомышленников, поэта перезахоронили на родине.

Прах троих политзаключенных украинцев привезли самолетом из Урала 18 ноября. На следующий день почти 30 тысяч человек под сине-желтыми флагами провожали поэта.

Прах троих политзаключенных привезли в Киев 18 ноября Сергей Марченко

Творчество Василия Стуса было запрещено в СССР. КГБ начало за ним слежку после участия в акции протеста против арестов украинской интеллигенции в 1965 году. В 1980 году поэт получил 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки.

Юрий Литвин – писатель, журналист и правозащитник – в 1979 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер 5 сентября 1984 года.

Алексей Тихий – диссидент, педагог, языковед, правозащитник, член-основатель Украинской Хельсинской группы – в 1977 году был приговорен к 10 годам колонии особого режима с ссылкой на 5 лет. Умер в заключении 5 мая 1984 года.

Василий Стус, Юрий Литвин и Алексей Тихий были перезахоронены 19 ноября 1989 года Сергей Марченко

Почти 30 тысяч человек под сине-желтыми флагами провожали Стуса Сергей Марченко

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