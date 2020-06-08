Васильева резко прокомментировала выходку Панина на похоронах Кокшенова

Российская актриса Татьяна Васильева резко высказалась об Алексее Панине, который на церемонии прощания с Михаилом Кокшеновым заявил, что тот был "бездарным режиссером и деревянным актером".

Ее слова привел "Пятый канал". "И что теперь я должна сказать, что Панин муд*к, скажите?! Он был муд*ком и останется муд*ком по жизни! Это его кредо!" – сказала Васильева.

Татьяна Васильева Фото: minsknews.by

Актриса также отметила, что Кокшенов был уникальным артистом и мог своим участием украсить любую картину.

Татьяна Васильева и Михаил Кокшенов

"Я считаю, что уникальность Кокшенова в том, что он мог украсить любую картину! Самую бездарную! Это актер народный! Он из метро, откуда угодно этот человек! Его все признают своим, народ наш! Это ценное и редкое качество! Хотя он не играл больших ролей, но всегда был на месте! Всегда был уместен, и обаятелен, и с юмором, и никогда из себя ничего не изображал!" – подытожила Васильева.

Напомним, что Михаил Кокшенов умер 5 июня на 84-м году жизни после длительного лечения в реабилитационном центре Подмосковья. Ранее OBOZREVATEL рассказывал о самых известных фильмах артиста.