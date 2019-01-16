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''Вас убьют!'' Что юбиляр Лановой говорил об Украине

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Скандальный российский актер Василий Лановой, которому 16 января исполнилось 85 года, жаловался, будто его убьют в Украине.

Об этом он говорил в 2018 году, комментируя отсутствие возможности посещать страну.

"Мне сейчас мои земляки с Украины (Кодыма, Котовск – мои родные места) звонят со словами: "Василий Семенович, не нужно туда приезжать до нас. Иначе убьют, с..., и не извинятся!" – не могут простить, что я поддержал "возвращение" (аннексию) Крыма. Такие вот времена настали! Ну, что делать... Война! Мне ли не знать, что это такое", – сказал он.

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Василий Лановой

Василий Лановой

russianlook.com

Напомним, что Министерство культуры Украины внесло фамилию Ланового в список персон нон грата, которым запрещен въезд в страну. Он был одним из первых актеров, которые в 2014 году выступали за аннексию Крыма.

Более того, он с нарушением украинских законов посещал детский лагерь "Артек" в 2018 году.

Ранее OBOZREVATEL собрал топ-5 самых скандальных цитат Ланового об Украине в честь его дня рождения.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Лановой
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