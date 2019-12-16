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16 декабря • обновлено в 14:02
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"Вас Бог накажет!" Собчак нарвалась на критику из-за богохульного наряда

1.2т
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Российская телеведущая Ксения Собчак, которую заподозрили в беременности, вызывала ажиотаж неожиданным образом. Она появилась в странном головном уборе и сережках, на которых изображен Иисус.

Фото Собчак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Вас Бог накажет!" Собчак нарвалась на критику из-за богохульного наряда

Ксения Собчак

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"Вас Бог покарает за такие сережки, совсем стыда нет! Имейте хоть уважение к верующим", "Боженька накажет за такие сережки", "Православненько, Ксения. Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?", "Не пойму, креститься надо или нет?", пишут в сети.

"Вас Бог накажет!" Собчак нарвалась на критику из-за богохульного наряда
"Вас Бог накажет!" Собчак нарвалась на критику из-за богохульного наряда
"Вас Бог накажет!" Собчак нарвалась на критику из-за богохульного наряда
"Вас Бог накажет!" Собчак нарвалась на критику из-за богохульного наряда
"Вас Бог накажет!" Собчак нарвалась на критику из-за богохульного наряда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак озадачила другой модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками. Ногу поставила на бочку, а по воздуху провела рукой с дымовой шашкой, создав ощущение мистики.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Ксения Собчак
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