"Вас Бог накажет!" Собчак нарвалась на критику из-за богохульного наряда

Российская телеведущая Ксения Собчак, которую заподозрили в беременности, вызывала ажиотаж неожиданным образом. Она появилась в странном головном уборе и сережках, на которых изображен Иисус.

Фото Собчак разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Ксения Собчак

"Вас Бог покарает за такие сережки, совсем стыда нет! Имейте хоть уважение к верующим", "Боженька накажет за такие сережки", "Православненько, Ксения. Что дальше? Пятеро детей, воскресная школа, пасхальные посты?", "Не пойму, креститься надо или нет?", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак озадачила другой модной съемкой. Она выбрала черное вечернее платье-макси, дополнив лук чулками в сетку и спортивными белыми ботинками. Ногу поставила на бочку, а по воздуху провела рукой с дымовой шашкой, создав ощущение мистики.

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