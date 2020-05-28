Варьятам - 10 лет: как изменились актеры и самые яркие номера шоу

28 мая исполнилось 10 лет украинскому комедийному коллективу "Варьяты", которое позиционирует себя как первое украиноязычное народное шоу.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал Сергей Притула. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть самые яркие номера комиков, а также увидеть, как изменились актеры труппы.

Проект появился в 2010 году в Тернополе и первое выступление прошло 28 мая этого же года под названием "Первое украиноязычное юмор-шоу "Варьяты".

facebook.com/pg/varyaty

facebook.com/pg/varyaty

facebook.com/pg/varyaty

2 ноября 2016 года состоялась премьера телевизионной версии шоу на телеканале Новый канал. Для этого была изменена схема выступлений в шоу. В эфире встречаются приглашенные известные личности.

"10 лет назад мы впервые вышли на сцену именно под этим брендом, имея до этого за спиной, каждый, те или иные успехи в КВН. Это были очень интересные 10 лет Период становления и безденежья. Притирки друг к другу и прощание с теми, кто не видел себя в этом коллективе. Профессиональный рост и борьба за то, чтобы телевизионные менеджеры и концертные организаторы отошли от шаблона "100% украиноязычный продукт не будет успешен на ТВ и не соберет аншлаг в Харькове или Днепре". Постепенный переход от выступлений в ночных клубах и "точках" на западе Украины в залы-тысячники по всей стране. Первый зарубежный концерт в Праге. А потом смешные формирования концертных графиков по типу "Винница-Торонто-Чикаго-Детройт-Нью-Йорк-Чернигов-Бердичев" или "Лондон-Дублин-Коломыя", - поделился воспоминаниями Притула.

facebook.com/pg/varyaty

facebook.com/pg/varyaty

facebook.com/pg/varyaty

facebook.com/pg/varyaty

В 2019 году вышел четвертый сезон шоу "Варьяты"

Популярные выпуски шоу "Варьяты"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула заявил, что Владимир Зеленский за год своего президентства заметно поправился, и это хороший знак.