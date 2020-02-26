Новый канал обратился в суд с иском об отмене запрета на въезд в Украину российской артистке Екатерине Варнаве.

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску телеканала в Службу безопасности и Министерство культуры. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице суда.

Так, истец просит отменить приказ министерства о внесении гражданки РФ Екатерины Варнавы в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Екатерина Варнава theater-light.ru

Подготовительное заседание по делу Нового канал назначили на 24 марта 2020 года.

"Среди других требований иска – признать противоправным обращение СБУ в Министерство культуры, молодежи и спорта Украины о внесении Екатерины Варнавы в вышеуказанный перечень лиц", – указали на странице ОАСК.

Напомним, Екатерина Варнава – российская телеведущая, киноактриса, участница КВН и проекта Comedy Woman. В Украине Варнава вместе с шоуменом Сергеем Притулой вела развлекательное шоу "Хто зверху" на Новом канале.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезде Comedy Woman Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину на 5 лет в мае 2017 года. Причиной стало выступление участниц Comedy Woman в оккупированном Крыму в марте 2016 года.

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