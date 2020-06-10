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11 июня • обновлено в 02:46
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Варнава в прозрачном купальнике засветила большую грудь. Фото

1.6т
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Российская юмористка Катя Варнава снялась в откровенной фотосессии, для которой позировала в прозрачном купальнике и белом парике.

Фото она обнародовала в Instagram, подписав его трогательными словами.

"Как тебя понимать? – Понимать меня необязательно. Достаточно любить и кормить вовремя", – говорится в описании к снимку.

Катя Варнава

Катя Варнава

Instagram Кати Варнавы

Пользователи сети пришли в восторг от увиденного.

"Какая красота!", "Ой-ой", "Богиня", – пишут поклонники Екатерины.

Варнава в прозрачном купальнике засветила большую грудь

скриншот

Варнава в прозрачном купальнике засветила большую грудь

скриншот

Отметим, что свой образ в купальнике Варнава завершила не только париком, но и шубой. Однако все внимание приковали к себе пышные формы звезды Comedy Club в откровенном наряде.

Ранее OBOZREVATEL предлагал посмотреть на длинные ноги Кати Варнавы в смешном видео.

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