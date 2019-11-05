"Дерзкая и сексуальная!" Варнава снялась абсолютно голой и вызвала восторг сети

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала полностью голой, прикрыв интимные части тела руками. Кроме того, она примерила короткий черный парик. Соответствующий снимок Варнава опубликовала на своей странице в Instagram.

"Я точно подстригусь. Вот прям отвечаю. Не угрожаю", — написала Екатерина.

Екатерина Варнава Фото: instagram/kativarnava

Екатерина Варнава полностью оголилась на камеру Фото: instagram/kativarnava

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Екатерины Варнавы, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Екатерина Варнава снялась абсолютно голой Фото: instagram/kativarnava

Соблазнительная Екатерина Варнава Фото: instagram/kativarnava

Екатерина Варнава сексуально позирует на камеру Фото: instagram/kativarnava

Екатерина Варнава засветила пышную грудь Фото: instagram/kativarnava

Екатерина Варнава полностью оголилась Фото: instagram/kativarnava

Екатерина Варнава в пикантной фотосессии Фото: instagram/kativarnava

Екатерина Варнава голая в кровати Фото: instagram/kativarnava

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнавапоразила поклонников эротическим видео. На нем она в откровенном черном боди танцевала вместе с коллегой по Comedy Woman Дивой Скулкиной.

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