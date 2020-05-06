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6 мая • обновлено в 15:33
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Варнава сделала новое заявление о запрете на въезд в Украину

6.2т
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Российская актриса Екатерина Варнава, которая попала в "черный список" в Украине, высказалась о запрете въезда в Украину и концертах в Крыму.

Об этом знаменитость рассказала в интервью Ксении Собчак на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Екатерина Варнава

Екатерина Варнава

кадр из видео

Так, Варнава заявила, что любит Украину и не понимает, почему ей запретили въезд в страну.

"Меня принуждали не ездить в Украину, когда начался Майдан и война. Вопреки всему я поехала, я безумно любила Украину. Я обожаю Киев, я хотела купить там квартиру, во Львове живут родственники, всегда я напрямую была связана с Украиной. Сейчас "Новый канал" пытается через суд отменить запрет. Мне не объяснили толком причину: во-первых, меня не было на крымском фестивале, во-вторых, у нас были гастроли по черноморскому побережью распланированы за год. Закон (в Украине) был принят задним числом. Мы туда съездили, а через месяц приняли закон. И мы не могли предвидеть, что после этого будет он принят", – говорит Варнава.

"Я стала врагом народа": Варнава сделала новое заявление о запрете на въезд в Украину

кадр из видео

Кроме того, актриса заявила, что не поедет в Крым:

"После этого я больше в Крым не ездила. И сейчас тоже не поеду, я хочу, чтобы решилась эта проблема. Я каким-то образом оказалась врагом народа Украины, я человек, который представляет опасность для национальной безопасности Украины".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Новый канал обратился в суд с иском об отмене запрета на въезд в Украину российской артистке Екатерине Варнаве.

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Автор
Анна Михно
Персона
Катерина Варнава
Место
Россия
Тег
Новости России
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
Варнава, подумай 300 раз, а нужно ли тебе приезжать или переезжать в Украину???? ведь с тобой может все что угодно случится! Вы нам горе принесли!
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