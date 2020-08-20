Варнава рассказала о конфузе во время интима с Хрусталевым

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что однажды заснула во время секса с экс-бойфрендом Дмитрием Хрусталевым.

Об этом телеведущая рассказала в эфире YouTube-шоу Азамата Мусагалиева "Я себя знаю". По ее словам, она тогда только вернулась уставшая с гастролей и хотела отдохнуть, но отложила сон ради бойфренда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Хрусталева и Варнавы длился около года paparazzi.ru

"Мы с ним очень ждали встречи. И вот в процессе я уснула. Это продолжалось несколько минут. Затем я внезапно проснулась, а процесс не закончился. Мы с ним практически сразу после этого расстались. По другим причинам. Но, возможно, это тоже сыграло свою роль", – рассказала Варнава.

Напомним, их роман начался в 2012 году и продолжался около года. Однако паре удалось сохранить дружеские отношения. Сейчас Варнава и Хрусталев работают на разных каналах, а когда-то звезды вместе снимались в шоу Comedy Woman.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерину Варнаву, которой в 2017 году запретили въезд в Украину, вывели из списка лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности.

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