"Старая, никому не нужная": Варнава раскрыла неожиданную правду о личной жизни

Российская телеведущая и актриса Екатерина Варнава поделилась подробностями своей личной жизни. Так, она заявила, что не создана для брака.

Артистка уже семь лет встречается с танцором Константином Мякиньковым. О своих отношения она рассказала в Instagram-эфире "Минаев Live".

instagram.com/kativarnava

"Для меня сам брак не так актуален сегодня, потому что я самодостаточная. И если иногда чувствую себя максимально одинокой и незащищенной, это абсолютно мои проблемы, так называемый ПМС. Я поняла, что не создана для брака. Возможно, кто-то поймет так: в свое время меня не позвали замуж, и я старая никому не нужная дева. И это тоже правда", - сказала Варнава.

instagram.com/kativarnava

Она добавила, что ее мама уже тоже не ждет того, что дочь выйдет замуж.

"Она сказала: "Ты замуж не вышла, и я очереди из претендентов ни разу не видела". Тоже права! Она мне говорит: "Ты — некрасивая. Вот Алсу — красивая. Ты — интересная", — поделилась артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава поразила поклонников эротическим видео. На нем она в откровенном черном боди танцевала вместе с коллегой по Comedy Woman Дивой Скулкиной.

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