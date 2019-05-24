Варнава полностью оголилась на фото: пикантный кадр

Российская телеведущая, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась с поклонниками откровенным фото.
Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Варнава позировала топлес, прикрыв интимные части тела большой шляпой. Свой образ ведущая дополнила бежевыми туфлями.
"Солнечный круг. Небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал, угадайте кто?", — прокомментировала свою публикацию Варнава.
Екатерина Варнава
Фото из Instagram
Екатерина Варнава топлес
Фото из Instagram
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.
"Красивая", "Нереально крутое фото", "Кто бы мне такие ноги нарисовал! Фото — огонь", "Очень сексуальная", "Какая обалденная фигурка! Но больше не худей", — прокомментировали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Екатерины Варнавы, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Екатерина Варнава обнаженная в кровати
Фото из Instagram
Екатерина Варнава
Фото из Instagram
Екатерина Варнава полностью оголилась
Фото из Instagram
Екатерина Варнава сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Екатерина Варнава
Фото из Instagram
Екатерина Варнава обнажила грудь
Фото из Instagram
Екатерина Варнава в пикантной фотосессии
Фото из Instagram
Екатерина Варнава в необычном образе
Фото из Instagram
Екатерина Варнава топлес
Фото из Instagram
Екатерина Варнава танцует
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову. Так, на своей странице в социальной сети Instagram юмористка разместила пост с фотографией Бузовой и ее бывшего супруга футболиста Дмитрия Тарасова.
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