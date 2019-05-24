Варнава полностью оголилась на фото: пикантный кадр

Российская телеведущая, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава поделилась с поклонниками откровенным фото.

Так, снимок она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем Варнава позировала топлес, прикрыв интимные части тела большой шляпой. Свой образ ведущая дополнила бежевыми туфлями.

"Солнечный круг. Небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал, угадайте кто?", — прокомментировала свою публикацию Варнава.

Екатерина Варнава Фото из Instagram

Екатерина Варнава топлес Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Красивая", "Нереально крутое фото", "Кто бы мне такие ноги нарисовал! Фото — огонь", "Очень сексуальная", "Какая обалденная фигурка! Но больше не худей", — прокомментировали люди.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава жестко раскритиковала ведущую и певицу Ольгу Бузову. Так, на своей странице в социальной сети Instagram юмористка разместила пост с фотографией Бузовой и ее бывшего супруга футболиста Дмитрия Тарасова.

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