Варнава показала стройные ноги в ярком наряде

Мария Дидык Люди 23:37, 20.05.2020 Обновлено: 00:33, 21.05.2020

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, которая недавно рассказала о пропаганде на росТВ, продемонстрировала стройную фигуру. Так, она показала, как танцует в ярком платье с разрезом.

Видео Варнава разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Богиня", "Катенька, вы прелесть", "Вы крутая", "Ну шикарная же", "Ну какая же роскошная! Эти умопомрачительные ноги...", "Вы потрясающая женщина", - комментируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава призналась, что рассталась со своим возлюбленным Константином, с которым была в отношениях шесть лет.

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