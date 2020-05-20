Варнава показала стройные ноги в ярком наряде

Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, которая недавно рассказала о пропаганде на росТВ, продемонстрировала стройную фигуру. Так, она показала, как танцует в ярком платье с разрезом.

Видео Варнава разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Богиня", "Катенька, вы прелесть", "Вы крутая", "Ну шикарная же", "Ну какая же роскошная! Эти умопомрачительные ноги...", "Вы потрясающая женщина", - комментируют в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава призналась, что рассталась со своим возлюбленным Константином, с которым была в отношениях шесть лет.