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21 мая • обновлено в 00:16
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Варнава показала стройные ноги в ярком наряде

2.2т
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Российская актриса, звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, которая недавно рассказала о пропаганде на росТВ, продемонстрировала стройную фигуру. Так, она показала, как танцует в ярком платье с разрезом.

Видео Варнава разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Варнава показала стройные ноги в ярком наряде

"Богиня", "Катенька, вы прелесть", "Вы крутая", "Ну шикарная же", "Ну какая же роскошная! Эти умопомрачительные ноги...", "Вы потрясающая женщина", - комментируют в сети.

Варнава показала стройные ноги в ярком наряде
Варнава показала стройные ноги в ярком наряде
Варнава показала стройные ноги в ярком наряде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Екатерина Варнава призналась, что рассталась со своим возлюбленным Константином, с которым была в отношениях шесть лет.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Катерина Варнава
Место
Россия
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