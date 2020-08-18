Американский актер Жан-Клод Ван Дамм прилетел в Киев для съемок в боевике "Последний наемник" вместе со своей украинской девушкой Аленой Кавериной, которая родом из Кривого Рога.

Как удалось узнать OBOZREVATEL, пара остановилась в одном из самых роскошных киевских отелей – Fairmont Grand Hotel и выбрала номер с видом на Днепр. Сутки в комнате такой категории стоят примерно 15 тысяч грн с завтраком для двоих.

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина (Instagram Алены Кавериной)

agoda.com

agoda.com

Ван Дамм остановился в элитном киевском отеле вместе с девушкой-украинкой: сколько стоит проживание

О том, что пара живет в одном отеле, стало известно благодаря Instagram-странице Алены. В соцсети девушка неоднократно делилась фото с видами на отель и селфи, сделанными в его интерьерах. Что касается Ван Дамма, то он свое местоположение не афишировал, но его "сдала" доктор Наталья Криворот, которую пригласили подлечить звезду. Она выложила в соцсетях фото с актером, на котором можно увидеть: виды, на фоне которых фотографировалась Каверина, и панорама с балкона номера Жан-Клода очень похожи.

Алена Каверина (Instagram Алены Кавериной)

Ван Дамм остановился в элитном киевском отеле вместе с Аленой Кавериной (коллаж)

Известно, что Ван Дамм встречается с Аленой Кавериной уже более 10 лет. Они познакомились на дискотеке в Таиланде и с тех пор украинка повсюду сопровождает актера. Она даже набила его инициалы на шее, а фотографией тату делилась в соцсетях. В то же время, Жан-Клод все еще находится в официальном браке с культуристкой Глэдис Португез. У них есть двое взрослых детей.

Алена Каверина и Жан-Клод Ван Дамм (Instagram Алены Кавериной)

Алена Каверина и Жан-Клод Ван Дамм (фото - kp.ua)

Алена Каверина (Instagram Алены Кавериной)

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что съемки фильма компании Netflix "Последний Наемник" стартовали 14 августа в Киеве. В сеть попало видео сцены с главным героем кинокартины Жан-Клод Ван Даммом.

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