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"Валите жить в Россию": скандальные ANNA MARIA взбесили сеть своим выступлением на "Новой волне"

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Украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее оскандалился своими высказываниями о Крыме, выступил на фестивале "Новая Волна 2019" в Сочи и разозлил сеть.

Так, артистки приняли участие в конкурсной программе фестиваля и заняли пятое место. Фото и видео с их выступления разместили в социальной сети Instagram.

"Валите жить в Россию": в сети разнесли ANNA MARIA за "Новую волну"
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"Валите жить в Россию": в сети разнесли ANNA MARIA за "Новую волну"

"Прошу, не возвращайтесь. Оставайтесь там. Позорище", "Кто их туда делегировал? Украину они представляют... Поют конечно круто, поэтому желаю после победы остаться в России", "Ну так валите жить в Россию и выступайте там с путинскими подстилками", - пишут в сети.

"Валите жить в Россию": в сети разнесли ANNA MARIA за "Новую волну"
"Валите жить в Россию": в сети разнесли ANNA MARIA за "Новую волну"
"Валите жить в Россию": в сети разнесли ANNA MARIA за "Новую волну"
"Валите жить в Россию": в сети разнесли ANNA MARIA за "Новую волну"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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ANNA MARIA
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