"Валите жить в Россию": скандальные ANNA MARIA взбесили сеть своим выступлением на "Новой волне"

Украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее оскандалился своими высказываниями о Крыме, выступил на фестивале "Новая Волна 2019" в Сочи и разозлил сеть.
Так, артистки приняли участие в конкурсной программе фестиваля и заняли пятое место. Фото и видео с их выступления разместили в социальной сети Instagram.
"Прошу, не возвращайтесь. Оставайтесь там. Позорище", "Кто их туда делегировал? Украину они представляют... Поют конечно круто, поэтому желаю после победы остаться в России", "Ну так валите жить в Россию и выступайте там с путинскими подстилками", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В феврале 2019 года дуэт ANNA MARIA участвовал в финале Национального отбора на конкурс Евровидение.
За день до этого девушки серьезно оскандалились в эфире крымскотатарского телеканала ATR. Вокалистки, которые родились и выросли в Крыму, в интервью с Романом Скрыпиным отказались признавать аннексию полуострова РФ, а также заявили, что "в Украине не идет война с Россией".
В сети появилась буря негодования из-за скандального интервью. Пользователи назвали сестер "дешевыми балалайками".
Заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев заявил, что они должны быть исключены из Нацотбора.
В Кабмине также призвали скандальных артисток отказаться от участияв финале Нацотбора, а администрацию конкурса — не допустить, чтобы на Евровидение в Израиль отправился кто-то, кто не признает российскую агрессию на территории Украины.
Позже Роман Скрыпин, который взял громкое интервью у дуэта ANNA MARIA, резко раскритиковал организаторов конкурса, которые допустили участие коллектива с пророссийской позицией. Также он обратился за разъяснениями к ведущему Нацотбора Сергею Притуле.
Тот дерзко ответил журналисту, указав, что всего лишь ведет Национальный отбор и не в его компетенции выбирать участников, анализируя их гражданскую позицию.
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