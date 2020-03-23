Известная российская актриса Татьяна Абрамова раскрыла обман певицы Валерии, позволивший ей закрепиться на телевидении.

Так, по словам артистки, в начале 90-х Валерия солгала о своем возрасте, чтобы попасть на "Утреннюю звезду". Известно, что по условиям шоу, участники должны были быть не младше 15 и не старше 22 лет. Валерии на тот момент было 23 года, но девушка решила пойти на хитрость. Об этом Абрамова сообщила в передаче "Секрет на миллион" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Татьяна Абрамова Скриншот с видео

"Я приезжаю, и меня сразу ставят в пару с девушкой – ее тогда никто знать не знал – по имени Валерия. Я вижу, что девушка – уже взрослая тетечка, а мне 15 лет", – поделилась Татьяна.

Валерия Пригожина и Татьяна Абрамова Скриншот с видео

Абрамова также отметила, что ее композитор обсудил этот вопрос с продюсером и будущим мужем Валерии Александром Шульгиным. На что он ответил, что это "Утренняя звезда" была последним шансом певицы.

"Мы это обсуждали с моим композитором. Он тоже тогда подошел к Шульгину и сказал, что это не честно. На что Шульгин сказал: "Ну, ребят, простите. Поймите, ей еще 15 лет (Абрамовой. – Ред.) – все впереди. А у нас это последний шанс, чтобы зацепиться на телевидении и показать себя", – подытожила артистка.

К слову, сама Валерия сейчас объясняет, что начинала участие в проекте, когда ей было еще 22 года, но продолжала участие в нем будучи уже 23-летней.

Певица Валерия Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Валерия показала странное видео, на котором она ругалась со своим супругом Иосифом Пригожиным.

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