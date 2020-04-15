Российская певица Валерия поделилась пикантным фото и нарвалась на критику в сети.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала у зеркала в необычном наряде – платье из подушки. Отметим, что таким образом Валерия приняла участие в флешмобе #quarantinepillowchallenge.

Валерия Фото: instagram/valeriya

"Вот жду, когда зануды скажут: взрослая, вроде, женщина, и она туда же. А я говорю: поднимайте себе и своим близким настроение любыми способами. Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съемки по телефону, чего стоит. Он вообще ничего не понял, почему я так оделась и почему у меня такой вид сзади", – написала певица.

Валерия Фото: instagram/valeriya

Поклонники Валерии обратили внимание на то, что у нее на фото "поплыло зеркало" и обвинили певицу в неумелом фотошопе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия надела откровенный наряд от украинского дизайнера Яси Миночкиной.