Валерию поймали на неумелом фотошопе

Кристина Долматова Люди 20:30, 15.04.2020 Обновлено: 20:33, 15.04.2020

Российская певица Валерия поделилась пикантным фото и нарвалась на критику в сети.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала у зеркала в необычном наряде – платье из подушки. Отметим, что таким образом Валерия приняла участие в флешмобе #quarantinepillowchallenge.

Валерия
Фото: instagram/valeriya

"Вот жду, когда зануды скажут: взрослая, вроде, женщина, и она туда же. А я говорю: поднимайте себе и своим близким настроение любыми способами. Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съемки по телефону, чего стоит. Он вообще ничего не понял, почему я так оделась и почему у меня такой вид сзади", – написала певица.

Валерия
Фото: instagram/valeriya

Поклонники Валерии обратили внимание на то, что у нее на фото "поплыло зеркало" и обвинили певицу в неумелом фотошопе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия надела откровенный наряд от украинского дизайнера Яси Миночкиной.

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