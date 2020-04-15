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15 апреля • обновлено в 20:47
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Валерию поймали на неумелом фотошопе

1.5т
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Российская певица Валерия поделилась пикантным фото и нарвалась на критику в сети.

Соответствующий снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала у зеркала в необычном наряде – платье из подушки. Отметим, что таким образом Валерия приняла участие в флешмобе #quarantinepillowchallenge.

Валерия

Валерия

Фото: instagram/valeriya

"Вот жду, когда зануды скажут: взрослая, вроде, женщина, и она туда же. А я говорю: поднимайте себе и своим близким настроение любыми способами. Один взгляд мужа, говорящего в момент моей съемки по телефону, чего стоит. Он вообще ничего не понял, почему я так оделась и почему у меня такой вид сзади", – написала певица.

Валерия

Валерия

Фото: instagram/valeriya

Поклонники Валерии обратили внимание на то, что у нее на фото "поплыло зеркало" и обвинили певицу в неумелом фотошопе.

"Откровенный фотошоп!" Валерию раскритиковали за пикантное фото
"Откровенный фотошоп!" Валерию раскритиковали за пикантное фото
"Откровенный фотошоп!" Валерию раскритиковали за пикантное фото
"Откровенный фотошоп!" Валерию раскритиковали за пикантное фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Валерия надела откровенный наряд от украинского дизайнера Яси Миночкиной.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Валерия Пригожина
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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