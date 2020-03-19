Валерию Леонтьеву – 71: куда пропал легенда эстрады России и как выглядит сейчас

Советский и российский певец, композитор, народный артист России Валерий Леонтьев 19 марта отмечает свой день рождения.

Так, легенде российской эстрады исполняется 71 год. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит Валерий Леонтьев и чем занимается в последнее времят (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Валерий Леонтьев sobesednik.ru

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Коми, в семье ветеринаров. Примечательно, что до того, как попасть на сцену, будущая звезда успел поработать на кирпичном, молочном заводах, тесемщиком-смазчиком на льнопрядильной фабрике, почтальоном, электриком, портным.

В 1972 году Валерий Леонтьев начал свою творческую карьеру, когда в Доме культуры в Воркуте состоялся его первый сольный концерт. Первый успех вдохновил Леонтьева, и вскоре он победил в региональном конкурсе "Мы ищем таланты" в Сыктывкаре.

В начале 80-х Леонтьева знали уже все, он пел практически на всех сборных концертах. В 1987 году Леонтьев получил звание заслуженного артиста Украинской ССР.

Свои концерты и танцевальные шоу артист ставит сам. Костюмы Леонтьева – также авторские. Валерий Леонтьев известен и как актер. На его счету картины "Захочу-полюблю", "На чужом празднике", "Дочь полковника" и другие.

В 2017 году Леонтьев отметил 45-летие творческой деятельности. В одном интервью звезда эстрады заявил, что пока не собирается уходить со сцены.

Леонтьева часто хвалят за то, как он выглядит в свои годы. Артист занимается спортом, соблюдает правильное питание, режим сна.

В адрес Леонтьева часто звучит критика из-за того, что он чересчур увлекается пластическими операциями и перестал быть похожим на самого себя. Сам Леонтьев говорит, что прибегает к услугам пластических хирургов не так уж и часто.

Валерий Леонтьев Pinterest

Валерий Леонтьев Pinterest

Также артист старается не появляться на публике без макияжа. Кроме того, по слухам Леонтьев носит парик, но сам он уверяет, что его волосы настоящие.

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