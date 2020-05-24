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24 мая • обновлено в 15:18
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Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни

3.1т
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Российскую певицу Валерию раскритиковали в сети из-за жалоб ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, на тяжелую жизнь артистов в связи с карантином.

Так, на своей странице в Instagram Валерия опубликовала новый пост, в комментариях под которым пользователи принялись обсуждать высказывание Пригожина.

Иосиф Пригожин и Валерия

Иосиф Пригожин и Валерия

tele.ru

В частности, певица поделилась фотографией, сделанной на улице. Снимок звезда подписала так:

"Редкое фото на улице. Съездили в продовольственный, завезли мамуле продукты, хоть посмотрели на нее издалека".

Впрочем, такой пост знаменитости вызвал бурные обсуждения:

"Ваш муж просил о материальной помощи, жаловался на беденежье. Как выживаете?", "Хорошо выглядите. Совсем не похоже, что умираете с голоду. Передайте Йосе, у которого страшно сложное положение, – держаться! А то, может, мы скинемся, чтобы он не "доедал последнее"?", "Денег хватило? Муж ваш жалуется, если что, поможем".

"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни

Примечательно, что Валерия не стала игнорировать замечания пользователей:

"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни
"Сосисок выслать?" Валерию атаковали в сети из-за слов Пригожина о тяжелой жизни

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелую жизнь артистов во время карантина.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Автор
Анна Михно
Персоны
Иосиф Пригожин Валерия Пригожина
Место
Россия
Тег
Новости России
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