Российскую певицу Валерию раскритиковали в сети из-за жалоб ее мужа, продюсера Иосифа Пригожина, на тяжелую жизнь артистов в связи с карантином.

Так, на своей странице в Instagram Валерия опубликовала новый пост, в комментариях под которым пользователи принялись обсуждать высказывание Пригожина.

Иосиф Пригожин и Валерия tele.ru

В частности, певица поделилась фотографией, сделанной на улице. Снимок звезда подписала так:

"Редкое фото на улице. Съездили в продовольственный, завезли мамуле продукты, хоть посмотрели на нее издалека".

Впрочем, такой пост знаменитости вызвал бурные обсуждения:

"Ваш муж просил о материальной помощи, жаловался на беденежье. Как выживаете?", "Хорошо выглядите. Совсем не похоже, что умираете с голоду. Передайте Йосе, у которого страшно сложное положение, – держаться! А то, может, мы скинемся, чтобы он не "доедал последнее"?", "Денег хватило? Муж ваш жалуется, если что, поможем".

Примечательно, что Валерия не стала игнорировать замечания пользователей:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелую жизнь артистов во время карантина.

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