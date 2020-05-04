Валерия, Лепс, Сюткин и другие: кого из звезд потеснили красотой их дочери

Дети растут невероятно быстро и незаметно догоняют и перегоняют своих родителей. Так, дочери некоторых знаменитостей выросли настоящими красавицами и даже сумели затмить своих звездных родителей.

Как выглядят дочери Валерии, Валерия Сюткина, Григория Лепса, Натальи Водяновой, – узнавал OBOZREVATEL.

Дочь Натальи Водяновой Нева

Наталья Водянова и ее дочь Нева instagram.com/natasupernova

Дочь супермодели Натальи Водяновой и ее первого мужа Джастина Портмана Нева получила в наследство мягкие черты от отца и светлые волосы от знаменитой мамы. 14-летняя девочка растет настоящей красавицей, однако модельную карьеру прочат не ей, а ее старшему брату 18-летнему Лукасу.

Дети Натальи Водяновой: Нева и Лукас instagram.com/natasupernova

Дочь Валерии Анна Шульгина

Валерия и ее дочь Анна Шульгина Personastars

Дочь Валерии и ее бывшего мужа продюсера Александра Шульгина в детстве была пухленькой, но затем похудела и превратилась в настоящую красавицу. 25-летняя Анна, как и все дети Валерии, пошла по стопам матери и профессионально занимается музыкой. Девушка выступает под псевдонимом SHENA.

Дочь Валерия Сюткина Виола Сюткина

Валерий Сюткин и его дочь Виола eg.ru

Виола Сюткина уже в 10-летнем возрасте издала сборник своих стихов и рассказов. Сейчас девушке 22 года. Она окончила частный Американский университет Парижа и театральный факультет Сорбонны, работает исполнительным продюсером российского фестиваля искусств "Черешневый лес".

Дочери Григория Лепса: Инга и Ева

Григорий Лепс и его дочь Инга peopletalk.ru

34-летняя дочь Григория Лепса и его первой жены Светланы Дубинской Инга Лепс получила сразу несколько дипломов за границей, в частности, она обучалась мастерству актера в Американской академии драматического искусства, США. Инга снимается в кино, клипах, а также поет сама: в 2018 году она выпустила сингл "Мир".

Григорий Лепс и его дочь Ева sncmedia.ru

Дочь Лепса Ева, рожденная в его втором браке с танцовщицей Анной Шаплыковой, как и ее отец, увлечена музыкой. 17-летняя девушка занимается вокалом и собирается поступать на факультет международной журналистики в МГИМО.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, где учатся внуки Пугачевой, дочь Сюткина, сын Валерии и другие.

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