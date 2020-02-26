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26 февраля • обновлено в 10:39
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Валерия блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера. Фото

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Российская певица Валерия надела откровенный наряд от украинского дизайнера Яси Миночкиной.

Так, артистка появилась на публике в платье золотого цвета с глубоким декольте. Свой образ она дополнила ярким макияжем. Соответствующее фото Валерия опубликовала на личной странице в Instagram.

Валерия

Валерия

Фото: instagram/valeriya

"Продолжаю и дальше линию нескромности. Предлагаю вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком откровенном костюме? А я тем временем от души поблагодарю его создателя за талант", – написала певица.

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Звезда Голливуда засветилась на публике в соблазнительном топе от украинского дизайнера
Валерия

Валерия

Фото: instagram/valeriya

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голливудская актриса Деми Мур пришла на празднование 10 годовщины брака Брюса Уиллиса с Эммой Хеминг в платье-вышиванке от украинского дизайнера Vita Kin.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Валерия Пригожина
Место
Россия
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