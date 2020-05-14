Вакарчуку – 45: самые яркие цитаты музыканта об Украине

Знаменитый украинский певец и музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в четверг, 14 мая, отмечает свой день рождения. Так, ему исполняется 45 лет.

За свою карьеру Вакарчук покорил не только сцену в Украине, но и стал известным далеко за пределами страны. При этом музыкант никогда не был равнодушным к тому, что происходит на его родине. И, к слову, сейчас принимает активное участие в политической жизни Украины.

Также на протяжении многих лет Вакарчук считается "лидером мнений", а его высказывания часто разбирают на цитаты. OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие высказывания музыканта про Украину и украинский народ.

Святослав Вакарчук Фото: styler.rbc.ua

"Не смотрите на Украину, как на землю своих родителей. Смотрите на нее, как на землю своих детей. И тогда придут изменения".

"Все войны на земле начинаются политиками, ведутся военными, и заканчиваются дипломатами".

"Человек, который не имеет принципов – никогда не станет счастливым. Нация, которая не имеет принципов – никогда не станет успешной".

"Война всегда меняет сознание нации. Одни начинают еще больше бояться. Другие – больше не боятся никого. Как будет с нами? Зависит от нас самих".

Святослав Вакарчук Фото: rbc.ua

"Популизм – наш опиум. Политики сладко врут. Люди принимают эту ложь с радостью. Это правда – мучительная. А популизм хоть на мгновение снимает боль".

"Для того, чтобы не гибнуть на чужих войнах – нам нужно выиграть войну с собственным равнодушием, собственным страхом и собственной безответственностью".

"Патриотизм – это любовь. Любят не за что-то, а потому, что не могут не любить".

Святослав Вакарчук Фото: rbc.ua

"Когда-то, наши потомки назовут первые 25 лет истории Украины "период Кафки". Потому что его основным определением будет слово "абсурд".

"Главными врагами Украины являются свои же комплексы и невежество. Поэтому, главным оружием должны стать знания. Окопами – библиотеки и учебные классы".

"Раньше народ ходил в церковь и мечтал о награде на том свете. Сейчас смотрит ТВ и мечтает о награде после выборов. Суть-то не меняется".

"Когда меньшинство мешает большинству, то из него всегда делают идиотов. Даже когда на самом деле все наоборот. Такова природа человека".

"Нужно каждому менять что-то в себе. Если ты станешь другим, и вокруг тебя миллион людей станут другими, то и страна начнет меняться".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, умер бывший министр образования Украины и отец музыканта Святослава Вакарчука – Иван Вакарчук. Ему было 73 года.

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