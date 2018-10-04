''Вакарчука хочу'': в Крыму помечтали о концертах украинских артистов на полуострове

Крымчане рассказали каких артистов они хотят видеть с концертами на аннексированном полуострове. В список попали Ани Лорак, Святослав Вакарчук, американская группа Imagine Dragons и многие другие популярные артисты.

Этим летом в оккупированном Крыму выступали только российские звезды. Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Егор Крид и другие певцы, которым запрещен въезд на территорию Украины. Об этом сообщает издание "Крым Реалии".

“Из украинских много кого я бы хотела увидеть. Например Ани Лорак. Из зарубежных Imagine Dragons или Gorillaz. Но Gorillaz точно не приедут уже”, - говорит юная крымчанка.

В большинстве случаев прохожие отвечали, что хотели бы сходить на концерт “Океан Эльзы”.

Кроме того, некоторые отметили, что “главное, чтобы не было Киркорова”.

“Он голосил у меня под окнами. Не знал, как его выгнать. Еще и пьяные бабы ему во дворе подпевали”, - говорит житель Крыма.

Также Крымчане отметили, что с радостью увидели бы Владимира Зеленского.

21:20

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