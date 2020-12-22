Вакарчук заявил, что новый клип "Знову" сняла его дочь Диана
Украинский певец, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал, что новый клип на песню "Знову" сняла его дочь Диана Фонарева. Также девушке помог в работе ее друг Александр Коршак, который стал режиссером ролика.
По словам артиста, он решил довериться молодым профессионалам и даже не вносил правки в клип. Об этом знаменитость заявил в интервью Игорю Кондратюку на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Как рассказал Вакарчук, его дочь впервые снимала такой ролик. Певец не делал замечаний и очень доволен проделанной работой.
Также он считает, что это "мост между поколениями", которые смотрят на мир по-новому.
Напомним, "Океан Эльзы" – это украинская рок-группа. Создана 12 октября 1994 года во Львове. Лидером и вокалистом группы является Святослав Вакарчук.
Святослав Вакарчук – украинский музыкант, автор песен, государственный и политический деятель. Председатель политической партии "Голос" с 12 июня 2019 года по 11 марта 2020 года.
Отметим, что Диана Фонарева – это падчерица Вакарчука, дочь его супруги Ляли Фонаревой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская группа "Океан Эльзы" выпустила новую песню под названием "Тримай", а также опубликовала клип к ней.