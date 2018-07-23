Выборы президента: Вакарчук заявил о лжи и новом оружии в Украине

Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук опроверг информацию о том, что обсуждал с кем-либо возможность его выдвижения в президенты Украины.

Ранее бывший народный депутат Виталий Журавский рассказал главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман, что музыкант присутствовал на дне рождении олигарха Игоря Коломойского в Швейцарии.

"Те же Зеленский и Вакарчук... И обсуждалась как раз президентская кампания. Они друг другу не уступили. Оба выразили желание баллотироваться", - заявил экс-нардеп.

При этом в Twitter Вакарчук прокомментировал слова Журавского. "Обычная ложь! Я не был на этом дне рождения. Я не встречался с этими людьми и не обсуждал с ними никаких тем", – отметил лидер "Океану Ельзи".

Также он предупредил о фейках, которые распространяют в средствах массой информации.

"Будьте внимательны: те, кто распространяют в СМИ откровенную ложь, хорошо осознают, что они делают. Они знают, что опровержение имеет значительно меньший эффект, чем сама ложь. Это как в анекдоте: "Ложечки нашлись, а осадок остался", - написал он в Twitter.

По его словам, бороться с этим сложно, но возможно, а главное – необходимо: нужно всегда включать здравый смысл, логику, анализировать факты, уменьшать влияние эмоций, доверять только прямой речи, желательно, с видеоподтверждением.

"В Первую Мировую людей в окопах травили газом. Сейчас людей перед экранами отравляют ложью. Информационная оружие не менее опасно, чем химическое, но оно более коварное: ты не чувствуешь моментального действия, а доказать его влияние сложно. Но результатом применения информационного оружия являются искалеченные судьбы, разрушенные мечты и потерянные жизни. Тысячи жизней. Будьте бдительны", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский записал видео с обращением к Вакарчуку. Украинцы восприняли его как предложение об объединении перед выборами президента. Однако позднее комик заявил, что никогда не собирается участвовать в политической гонке.