Вакарчук работает над новым альбомом "Океана Ельзы": нардеп сделал заявление

Нардеп и музыкант Святослав Вакарчук до конца 2020 года может вместе с "Океаном Ельзы" выпустить новый альбом группы.

Об этом политик рассказал в комментарии "24 каналу", отметив, что работа над новыми песнями идет достаточно активно.

"Мы работаем над возможностью выпуска нового альбома. Много выслушиваю сейчас демоверсий своих песен, которые мы делали", – рассказал Вакарчук.

При этом названия нового альбома и песен лидер "Океана Ельзы" и партии "Голос" не раскрыл.

Святослав Вакарчук не покидает музыку

Как писал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что будет продолжать давать концерты, поскольку это позволяет Конституция.

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