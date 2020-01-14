Главная Новости
15 января • обновлено в 00:10
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Вакарчук работает над новым альбомом "Океана Ельзы": нардеп сделал заявление

1.4т
Читать материал на украинском

Нардеп и музыкант Святослав Вакарчук до конца 2020 года может вместе с "Океаном Ельзы" выпустить новый альбом группы.

Об этом политик рассказал в комментарии "24 каналу", отметив, что работа над новыми песнями идет достаточно активно.

"Мы работаем над возможностью выпуска нового альбома. Много выслушиваю сейчас демоверсий своих песен, которые мы делали", – рассказал Вакарчук.

Новости
"Я бы не вступал в переговоры": Вакарчук ответил, как завершить войну на Донбассе

При этом названия нового альбома и песен лидер "Океана Ельзы" и партии "Голос" не раскрыл.

Святослав Вакарчук не покидает музыку

Святослав Вакарчук не покидает музыку

Как писал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что будет продолжать давать концерты, поскольку это позволяет Конституция.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кирилл Лютый
Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
Теги
Партия Вакарчука "Голос" Океан Ельзи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
2
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги