Вакарчук поразил сеть сольной песней: трогательное видео покорило поклонников

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук презентовал сольную песню "Знову", которая стала первым треком в рамках его авторского проекта "Оранжерея".

Лирическая и интимная композиция вызвала бурную реакцию у пользователей сети – они высоко оценили песню, однако некоторые были удивлены так, как изменился голос Вакарчука. Клип "Знову" опубликован на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы записали песню еще работая над альбомом "Океана Эльзы", но поняли, что это одна из тех песен, у которых интересна своя судьба. Наш бас-гитарист Денис и клавишник Милош взяли не свои инструменты: они сыграли на акустических гитарах, а я сыграл на фортепиано. Мы почувствовали, что в этом есть определенная энергия, которая стоит того, чтобы ее записать в отдельном проекте", – высказался Вакарчук.

Вместе с песней "Знову" состоялась и презентация видео, снятого молодым режиссером Александром Коршаком в оранжерее на ВДНХ в Киеве.

Пользователи сети в комментариях под клипом высказали восхищение песней. Многие из них отметили, что трек – очень проникновенный и душевный. Другие же удивились тем, как по-новому зазвучал голос Вакарчука. Так, комментаторам показалось, что он стал заметно более сиплым, чем раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук показал архивные студенческие фото и удивил поклонников своим внешним видом.