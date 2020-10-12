Вакарчук показал архивные студенческие фото и удивил поклонников

Украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Ельзы" и политический деятель Святослав Вакарчук показал, как выглядел 29 лет назад и рассказал о годах учебы в университете.

Свои студенческие фото он опубликовал на личной странице в Instagram. Публикацию Вакарчук посвятил дню Львовского национального университета имени Ивана Франко, который отмечали 11 октября. Именно там будущий артист учился несколько лет на факультете физики.

"День Львовского Университета. Университета, в котором я учился. Университета, в котором я занимался наукой. Университета, который дал мне друзей, учителей и даже первых поклонников молодой студенческой группы... А еще, университет – это папа, Иван Вакарчук. Мое первое, самое главное и самое ценное впечатление. Спасибо, папа!" – написал музыкант. Напомним, что отец Святослава дважды был ректором Львовского университета и доктором физико-математических наук.

Святослав Вакарчук с одногруппниками​ (по центру) Instagram Святослава Вакарчука

На одном из кадров Святослав Вакарчук позирует рядом с одногруппниками физиками-теоретиками. Кадр сделан в конце обучения ориентировочно в 1995 году.

Святослав Вакарчук с одногруппниками​ (второй слева) Instagram Святослава Вакарчука

На других фото звезда изображен 16-летним в студенческом лагере, за три года до первой репетиции коллектива "Океан Ельзы". А также уже в составе группы.

Святослав Вакарчук в 16 лет (второй справа) Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук с участниками группы "Океан Ельзы" (второй слева) Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук с участником группы "Океан Ельзы" (слева) Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук с участниками группы "Океан Ельзы" (за парнем слева) Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук в молодости Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук с участниками группы "Океан Ельзы" (второй слева) Facebook-аккаунт Святослава Вакарчука

"Десять раз пересмотрела фото, не могу вас узнать", "Слава самый красивый", "Крутые воспоминания! Спасибо, что поделились", "Ого. Узнал со второго раза", "Какая прикольная прическа у вас", – написали люди.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 4 апреля умер отец Святослава Вакарчука и бывший министр образования Украины Иван Вакарчук. Его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове. Позже Святослав Вакарчукрассказывал, как живет после потери родного человека.