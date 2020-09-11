Вакарчук откровенно высказался о своих доходах

Лидер группы "Океан Ельзи", бывший народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что считает себя богатым человеком и не преследует цели прибедняться на публике.

В то же время артист подчеркнул, что не скрывает своих доходов, так как все деньги заработал честно. Об этом он рассказал в интервью для проекта "Слава +" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"По украинским меркам было бы несправедливо говорить, что я не зажиточный человек. Не надо прибедняться. Я не считаю чужих денег, ни богатых, ни бедных людей. Все свои деньги заработал честно, мне на жизнь хватает. Больше, чем есть – не надо. Меньше, надеюсь, не будет", – заявил Вакарчук.

Вакарчук рассказал о своих доходах. Скришнот видео (YouTube)

Музыкант также подчеркнул, что непривередлив в быту и имеет все необходимое для комфортной жизни.

"Для чего нужны деньги? На комфортный дом, на путешествия и все. Ну и, наверное, на здоровье и образование. Я помогаю получить образование родственникам", – сообщил артист.

Вакарчук подчеркнул, что владеет двумя машинами, на одной из которых ездит жена. Читайте подробнее о том, на каком автомобиле ездит Святослав Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук раскритиковал оскандалившееся звездное попурри на День Независимости. По словам артиста, ему не понравилось праздничное шоу, которое устроили на Софиевской площади 24 августа и он считает его неуместным в то время, когда в стране идет война.