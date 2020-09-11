Вакарчук о смерти отца: я до сих пор с ним общаюсь

Украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Ельзы" и политический деятель Святослав Вакарчук рассказал, как живет после потери отца Ивана Вакарчука.

Подробностями он поделился в интервью проекту "Люкс ФМ", который выходит на YouTube. По словам артиста, он часто вспоминает своего отца и порой "общается с ним так, будто он рядом". Однако, как отметил Вакарчук, он старается не жить прошлым, а только памятью о своем близком человеке (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он был моим самым близким другом... Я живу памятью о нем, я живу воспоминаниями, я живу его энергией. Я с ним общаюсь порой так, будто он рядом. Но вспоминать прошлое: "Вот как было хорошо, когда он был, и как плохо сейчас, когда его нет", – это бессмысленно. Он, как человек аналитический, никогда бы этого не поддержал", – поделился Вакарчук.

Он также добавил, что Иван Александрович научил его многим жизненным истинам: никогда не обращать внимания на то, что говорят люди, и делать то, что чувствуешь правильным. Теперь певец и политик стремится, чтобы отец им гордился.

"Он научил меня не обращать внимания на то, что говорят люди, и делать то, что считаю правильным. Ведь общественное мнение может завести на такой неправильный путь, что будет страшно... Смерть отца дала мне миссию: я постоянно хочу, чтобы он мной гордился, чтобы он видел с неба и думал, что не зря вырастил и воспитал сына. Это то, что я буду нести до конца жизни", – признался Святослав Вакарчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, отец Святослава Вакарчука и бывший министр образования Украины Иван Вакарчук умер 4 апреля. Его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

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