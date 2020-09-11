Вакарчук – о скандальном попурри на День Независимости: неуместно, когда в стране война

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Ельзы" и политический деятель Святослав Вакарчук раскритиковал оскандалившееся звездное попурри на День Независимости.

По словам артиста, ему не понравилось праздничное шоу, которое устроили на Софийской площади 24 августа, и он считает его неуместным в нынешнее время в Украине. Об этом шла речь в интервью Славе Демину для проекта "Слава+". Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мне не понравилось попурри ко Дню Независимости. Я считаю, что в то время, когда параллельно в Киеве на Крещатике проходил марш волонтеров, добровольцев и военных, защищавших свое государство, делать такое шоу, по моему мнению, было неуместно", – высказался артист.

Вакарчук назвал попурри на День Независимости неуместным шоу. Скриншот видео (YouTube)

Также, по словам Вакарчука, он не против самой идеи попурри, но шоу было сделано не так, как оно должно было выглядеть в такой день.

"Когда я на вечеринках с друзьями выпью и у нас хорошее настроение, я позволяю себе некоторые вещи, которые, честно говоря, и рассказывать не хочется, но не в День Независимости и не когда в стране идет война", – подчеркнул певец.

Также Вакарчук прокомментировал ситуацию с исполнением песни "Там, де нас нема" группы"Океан Ельзи" во время попурри.

Святослав Вакарчук раскритиковал попурри на День Независимости. Скриншот видео (YouTube)

"С юридической точки зрения никто не должен был спрашивать у нас о маленьком кусочке песни, потому что закон позволяет. Поэтому никаких правовых претензий у нас нет... Вопрос в том, что, если вы используете и вы говорите, что это знаковая музыка для страны и есть определенные знаковые артисты, и эти артисты живы, то можно было бы хотя бы спросить у них", – подытожил музыкант.

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