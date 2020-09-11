Вакарчук о скандальном попурри на День Независимости: неуместно, когда в стране война

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "Океан Ельзы" и политический деятель Святослав Вакарчук раскритиковал оскандалившееся звездное попурри на День Независимости.

По словам известного артиста, ему не понравилось праздничное шоу, которое устроили на Софиевской площади 24 августа и он считает его неуместным в нынешнее время в Украине. Об этом шла речь в интервью Славе Демину для проекта "Слава+". Видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мне не понравилось попурри ко Дню Независимости. Я считаю, что в то время, когда параллельно в Киеве на Крещатике проходил марш волонтеров, добровольцев и военных, защищавших свое государство, делать такое шоу, по моему мнению, было неуместно", – высказался артист.

Также, по словам Вакарчука, он не против самой идеи попурри, но шоу было сделано не так, как оно должно было выглядеть в такой день.

"Когда я на вечеринках с друзьями выпью и у нас хорошее настроение, я позволяю себе некоторые вещи, которые, честно говоря, и рассказывать не хочется, но не в День Независимости и не когда в стране идет война", – подчеркнул певец.

Также Вакарчук прокомментировал ситуацию с исполнением песни "Там де нас нема" группы"Океан Ельзи" во время попурри.

"С юридической точки зрения никто не должен был спрашивать у нас о маленьком кусочке песни, потому что закон позволяет. Поэтому никаких правовых претензий у нас нет... Вопрос в том, что, если вы используете и вы говорите, что это знаковая музыка для страны и есть определенные знаковые артисты, и эти артисты живы, то можно было бы хотя бы спросить у них", – подытожил музыкант.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в День Независимости, 24 августа, на Софийской площади в Киеве топовые украинские звезды исполнили яркое попурри из самых популярных хитов независимой Украины.

Украинские группы "Бумбокс" и "Океан Ельзи" заявили, что не давали разрешения на использование их песен в праздничном попурри.

Композиция из 42 украинских хитов на День Независимости попала в скандал в сети.

Продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк назвал нашумевшее попурри "музыкальной безвкусицей" и "бл**ством".

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