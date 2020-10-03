Вайнштейну выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии
Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, который уже отбывает тюремное заключение за сексуальные преступления, снова представили новые обвинения в изнасиловании.
На этот раз окружной прокурор Лос-Анджелеса Джеки Лейски выдвинул обвинения в шести эпизодах сексуального насилия.
Об этом сообщает Reuters.
Новые обвинения в изнасиловании касаются событий десятилетней давности и охватывают период с сентября 2004 года по ноябрь 2010 года.
Как утверждает прокурор, эпизоды произошли в одном из отелей Беверли-Хиллз.
Пока представители Вайнштейна не комментируют новые обвинения. В случае, если суд признает его виновным, его тюремный срок может вырасти до 140 лет.
К слову, сейчас бывший продюсер приговорен к 23 годам тюрьмы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Несколько десятков женщин заявили о домогательствах со стороны Вайнштейна. В конце мая 2018 года его выпустили из-под стражи под залог в миллион долларов.
Прежде же Вайнштейн лишился места в собственной одноименной компании, нынешние владельцы которой даже подумывали сменить ее название. Продюсеру грозили от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
В марте 2020 года суд штата Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Его признали виновным в сексуальном насилии.