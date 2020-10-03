Вайнштейну выдвинули новые обвинения в сексуальном насилии

Бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, который уже отбывает тюремное заключение за сексуальные преступления, снова представили новые обвинения в изнасиловании.

На этот раз окружной прокурор Лос-Анджелеса Джеки Лейски выдвинул обвинения в шести эпизодах сексуального насилия.

Об этом сообщает Reuters.

Новые обвинения в изнасиловании касаются событий десятилетней давности и охватывают период с сентября 2004 года по ноябрь 2010 года.

Как утверждает прокурор, эпизоды произошли в одном из отелей Беверли-Хиллз.

Пока представители Вайнштейна не комментируют новые обвинения. В случае, если суд признает его виновным, его тюремный срок может вырасти до 140 лет.

К слову, сейчас бывший продюсер приговорен к 23 годам тюрьмы.

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