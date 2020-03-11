Бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, который признан виновным в сексуальном насилии, попал в очередной скандал. Так, в его письмах нашли слова о планируем убийстве 51-летней Дженнифер Энистон.

Верховный суд Манхэттена изучил электронную переписку Вайнштейна за 2017 год, пишет Washington Examiner.

В одном из писем Вайнштейн эмоционально отреагировал на планы американского таблоида National Enquire и написал своему помощнику, что "Джен Энистон должна быть убита".

Издание хотело выпустить материал о его домогательствах к звезде сериала "Друзья". Редакция газеты намеревалась опубликовать статью о том, что продюсер приставал к артистке во время съемок фильма "Цена измены".

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Джессика Манн, которая ранее обвинила Ванштейна в изнасиловании, неожиданно призналась в "лучшем оргазме из пережитых" от секса с ним.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!