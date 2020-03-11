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11 марта • обновлено в 12:35
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Вайнштейн хотел избавиться от популярной голливудской актрисы после секс-скандала

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Бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, который признан виновным в сексуальном насилии, попал в очередной скандал. Так, в его письмах нашли слова о планируем убийстве 51-летней Дженнифер Энистон.

Верховный суд Манхэттена изучил электронную переписку Вайнштейна за 2017 год, пишет Washington Examiner.

"Должна быть убита!" Вайнштейн хотел избавиться от популярной голливудской актрисы после секс-скандала

В одном из писем Вайнштейн эмоционально отреагировал на планы американского таблоида National Enquire и написал своему помощнику, что "Джен Энистон должна быть убита".

Издание хотело выпустить материал о его домогательствах к звезде сериала "Друзья". Редакция газеты намеревалась опубликовать статью о том, что продюсер приставал к артистке во время съемок фильма "Цена измены".

Как сообщал OBOZREVATEL, актриса Джессика Манн, которая ранее обвинила Ванштейна в изнасиловании, неожиданно призналась в "лучшем оргазме из пережитых" от секса с ним.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Дженнифер Энистон Харви Вайнштейн
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Мёртвый не может оправдаться. И ведь у этих сучек нет ни стыда, ни жалости.
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