Вахтангу Кикабидзе — 81: как менялся легендарный артист

Культовый грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в пятницу, 19 июля, отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 81 год. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателю узнать биографию артиста и увидеть, как он менялся.

Вахтанг Кикабидзе Фото: belsat.eu

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. По окончании школы в 1955-1957 годах учился в Тбилисском университете. В 1959 году поступил на работу в Тбилисскую филармонию. В 1961-1963 годах учился в Тбилисском институте иностранных языков.

Вахтанг Кикабидзе в детстве с мамой Фото: stuki-druki.com

Широкую известность Кикабидзе получил как актер. В кино он дебютировал в 1966 году в фильме режиссера Николая Санишвили "Встреча в горах". Также в этом же году артист стал участником ансамбля "Орэра".

Вахтанг Кикабидзе и ансамбль "Орэра" Фото: kommersant.ru

В 1969 году Кикабидзе снялся в фильме "Не горюй!" (режиссера Георгия Данелия), впоследствии получив приз за лучшую мужскую роль Международного кинофестиваля в Картахене (1970). Следующим знаковым фильмом для актера стала картина "Мелодии Верийского квартала" (режиссера Г. Шенгелая, 1973). А в 1977 году вышел фильм Георгия Данелия "Мимино", в котором Кикабидзе исполнил свою самую звездную роль и получил за нее Государственную премию СССР 1978 года.

Вахтанг Кикабидзе, Георгий Данелия и Фрунзик Мкртчян Фото: stuki-druki.com

Вахтанг Кикабидзе в фильме "Мимино" Фото: stuki-druki.com

Вахтанг Кикабидзе в фильме "Не горюй!" Фото: 24smi.org

Также запомнились его работы в фильмах Данелии "Совсем пропащий" и "Фортуна". В 1981 году Кикабидзе по своему сценарию снял комедию в четырех новеллах "Будь здоров, дорогой!" (Гран-При Габрово-83), а в 1985-м — фильм "Мужчины и все остальные".

Вахтанг Кикабидзе в фильме "Фортуна" Фото: 24smi.org

Кроме того, в советское время Кикабидзе был одним из самых популярных певцов. Он исполнил большое количество популярных песен: "Чито гврито", "Мои года — мое богатство" и другие. Был постоянным участником концертов на центральных каналах, новогодних огоньков и т.д.

Отметим, что Вахтанг Кикабидезе — народный артист Грузинской ССР (1980), лауреат многих международных песенных конкурсов и кинофестивалей. Почетный гражданин города Тбилиси (1998). В 1999 году в Москве на "Площади Звезд" была заложена его звезда, а в 2006 году — его "Грузинская звезда" на площади перед зданием Тбилисской филармонии. Кавалер орденов: Международного ордена Николая Чудотворца (за приумножение добра на земле, представлен от Украины), Международного ордена Константина Великого (представлен от России) и грузинских — ордена Чести (1994) и военного ордена Вахтанга Горгасала III степени.

В 2014 году в интервью одному из украинских телеканалов заявил, что будь он немного помоложе, принял бы участие в АТО на Донбассе в составе ВС Украины.

Вахтанг Кикабидзе Фото: Politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кикабидзе захотел примирения Грузии и России. Также артист признался в любви российскому народу.

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