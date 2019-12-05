Вагина, колбаса и го**о: о чем писала насмехавшаяся над погибшим героем Украины замглавреда Cosmopolitan

О чем писала в соцсетях замглавреда Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, оскандалившаяся из-за поста о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Так, OBOZREVATEL просмотрел социальные сети Плихиной, в частности ее канал в Telegram "Плихина и набор слов", который на сегодня читают более трех тысяч пользователей.

И это несмотря на то, что свой канал журналистка создала не так давно – 28 ноября.

Евгения Плихина Инстаграм

Тогда Плихина написала:

"Говорят, выкладывать свое творчество в Facebook – это как складывать вышитые салфеточки в спальный комод. Никто не видит, лежит себе, пылится – дурное дело. Поэтому теперь свою смешную писанину я буду публиковать здесь. Поговорим о жизни, любви, глупости, сексе и прочей ерунде. Обещаю, будет весело. Скучное вас и без меня найдет".

Евгения Плихина Инстаграм

В тот же день замглавреда глянца опубликовала первый пост, который посвятила фирме по доставке воды. Затем был текст о колбасе:

"Ночью сильно захотелось колбасы. Лежу и понимаю, если сейчас не прорвусь к холодильнику, кончусь. Вижу в деталях: лежит, спряталась за помидоры. С одной стороны хвостик, с другой – скошенный надрез, жирные пятна на бумажной обертке и мясистое основание. Наверное, в каком-нибудь бульварном романе так описывали писюн, который четырьмя страницами позже войдет в "пульсирующее лоно", но меня все это не волновало, я откровенно хотела "жрать", а не "отдаться поручику". Мучилась минут десять. Ну какая, нахер, колбаса? Три ночи. Утром проснешься отекшая и виноватая. Оно тебе надо? А фигура. Про фигуру ты подумала? Хотя ноябрь. Фигуру сейчас никто не носит..."

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Спустя несколько дней девушка написала еще один пост, который назвала "В наше время любое г**но можно назвать "кейсом".

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Последний пост, который Плихина опубликовала перед скандальным опусом о похоронах, был посвящен вагине:

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев разъярила реакция журнала "Cosmopolitan Ukraine" на скандал с Плихиной. В соцсетях тысячи пользователей потребовали от руководства издания вместо извинений уволить заместителя главреда.

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