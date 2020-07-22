В звезды фильма "Сволочи" друг угнал машину и попал в ДТП: что известно

У 30-летнего актера фильма "Сволочи" Илья Сысоева друг угнал Лексус RX 300 и попал на нем в ДТП.

Товарищ звезды без разрешения взял ключи от автомобиля, надеясь, что никто этого не заметит. Однако вор попал в аварию и разбил машину, сообщил источник kp.ru.

Актер написал заявление в полицию, и правоохранители уже через 1,5 часа задержали подозреваемого в похищении и порче имущества звезды. Оказалось, что друзья жили буквально через стену, а товарищ в это время как раз находился в квартире. Ущерб, нанесенный транспортному средству, еще предстоит оценить специалистам.

Пример Лексуса RX 300, который похитил друг актера drom.ru

"Подозреваемый был задержан и уже дал признательные показания. В его квартире был проведен обыск. По факту преступления возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем", – рассказал источник.

Отметим, что Илья Сысоев – актер, каскадер и постановщик трюков, на его счету участие в 29 отечественных кинопроектах. Одна из самых известных ролей актера – вор Матаня в фильме "Сволочи". Также он снимался в фильмах "Геймеры", "Майя" и сериале "Розыск-3".

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