В Великобритании затопило особняк Клуни за 12 млн: как выглядит теперь поместье

Роскошный особняк американского актера Джорджа Клуни в Великобритании, стоимостью 12 миллионов фунтов, затопило.

Фотографии поместья, расположенного в округе Беркшир, после происшествия опубликовало издание Daily Mail.

Амаль и Джордж Клуни Getty

В частности, сообщается, что дом Джорджа и его супруги Амаль пострадал в результате выхода реки Темзы из берегов.

Под водой оказались теннисный корт, газоны, а также летняя веранда.

Поместье Джорджа Клуни затопило Daily Mail

Поместье Джорджа Клуни затопило Daily Mail

Сообщается, что строение особняка является старинным и датируется XVII веком. Его Клуни купил еще в 2014 году за почти восемь миллионов фунтов.

Поместье Джорджа Клуни затопило Daily Mail

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американский певец и бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони остался без своей роскошной яхты — она сгорела в Майами.

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