В Великобритании умер сменивший пол телеведущий

Ведущий британской телевещательной корпорации "Би-би-си" Итан-Джеймс Осборн умер в возрасте 45 лет.

Как сообщает издание Daily Mail, мужчина скончался 21 сентября в хосписе недалеко от города Бат. Причина смерти не называется. Уточняется лишь, что в декабре 2019 года Осборн завершил свой последний курс химиотерапии.

Осборн родился и вырос в Австралии, затем переехал в Великобританию, где стал телеведущим. С 2015 года он вел передачу Money For Nothing, в которой применял свои навыки для усовершенствования старых ненужных предметов с целью их последующей перепродажи. Итан признавался, что ему было сложно сделать карьеру на родине, так как он – трансгендер, который сменил пол.

Итан-Джеймс Осборн (Instagram Итана-Джеймса Осборна)

К слову, Осборн был женат на девушке по имени Анна-Мари. С будущей женой он познакомился в 2007 году, но не сразу смог признаться ей в том, что раньше был женщиной.

Итан-Джеймс Осборн (Instagram Итана-Джеймса Осборна)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее умерла звезда французского шансона Жюльетт Греко. Ей было 93 года.